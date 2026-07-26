Der Betreiber der noblen Residenz am Westfield Center hat den Mitarbeitern gekündigt. Die Bewohnerinnen und Bewohnern sind in Sorge.

Die Luxus-Residenz für Senioren liegt direkt am Westfield Center. (Archivbild) IMAGO/Henning Angerer

Mit einer „prestigeträchtigen Lage“, „modernsten Wohnansprüchen“ und einer „exklusiven Service-Residenz“ warb das „Vilvif“ für sich. Tatsächlich befinden sich die 182 Wohnungen der Luxus-Residenz für Senioren in bester Lage – mitten im Überseequartier. Doch vor Kurzem erreichte die Bewohner eine schlechte Nachricht.

Wie das „Abendblatt“ zuerst berichtete, wird am 31. Juli das Insolvenzverfahren über den bisherigen Träger, die SWS Sophienhaus Wohnbetreuungs- und Servicegesellschaft mbH, eröffnet. Die Suche nach einem neuen Investor blieb demnach erfolglos – die Residenz steht ab August ohne Betreiber da.

Betreiber des „Vilvif“ insolvent: Senioren dürfen bleiben

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Was bedeutet das nun für die Bewohner? Die Eigentümerin des Gebäudes, die Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, versicherte, dass die Senioren in ihren Wohnungen bleiben können.

Allerdings bedeutet das Insolvenzverfahren ein zeitnahes Ende der Serviceleistungen in der Residenz. Nach Informationen des „Abendblatts“ sorgen sich die Bewohner auch um die künftige Essens- und Getränkeversorgung.

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Auch die hotelähnliche Rezeption sei künftig nicht mehr besetzt. Zudem sei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter die Leiterin der Residenz, zum 31. Juli gekündigt worden. (mwi)