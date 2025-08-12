Sportwagen fahren und mit Aktien reich werden: Immer mehr junge Menschen träumen von einem Leben in Saus und Braus. Wenn die Generation Z, also die 13- bis 30-Jährigen, ein Lebensziel formulieren müsste, wäre es, reich zu werden. Woher kommt diese Sehnsucht? Die MOPO hat mit jungen Hamburgern über ihr Verhältnis zu Geld gesprochen.

Teure Markenkleidung, Investment-Tipps und ein protziger Lifestyle: Schaut man sich auf Social-Media-Plattformen die Inhalte großer Influencer an, könnte man denken, dass es ihnen und ihren vorrangig jungen Followern nur ums Geld geht.