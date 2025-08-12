mopo plus logo
So stellt sich die KI die Hamburger Influencerin Leonie Hanne vor, wenn ihre Luxusträume erstmal in Erfüllung gegangen sind.

So stellt sich die KI die Hamburger Influencerin Leonie Hanne vor, wenn ihre Luxusträume erstmal in Erfüllung gegangen sind. Foto: MOPO/mit KI-Hilfe erstellt

paidLuxus, Protz und Aktien: Warum ist die Generation Z so geldgeil?

Sportwagen fahren und mit Aktien reich werden: Immer mehr junge Menschen träumen von einem Leben in Saus und Braus. Wenn die Generation Z, also die 13- bis 30-Jährigen, ein Lebensziel formulieren müsste, wäre es, reich zu werden. Woher kommt diese Sehnsucht? Die MOPO hat mit jungen Hamburgern über ihr Verhältnis zu Geld gesprochen.

Teure Markenkleidung, Investment-Tipps und ein protziger Lifestyle: Schaut man sich auf Social-Media-Plattformen die Inhalte großer Influencer an, könnte man denken, dass es ihnen und ihren vorrangig jungen Followern nur ums Geld geht.

