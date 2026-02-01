„Luxus-Problem“: Damit ist heute Schluss bei diesem beliebten Musical in Hamburg

Seit Herbst 2024 wird in Hamburg das Broadway-Musical „& Julia“ gespielt – mit den großen Hits der jüngeren Popgeschichte. Doch am Sonntagabend ist Schluss, stattdessen kommt im März die Musical-Adaption eines wahren Kultfilms. Die „& Julia“-Macher ziehen Bilanz.

Das Popmusical „& Julia“ im Hamburger Stage-Operettenhaus verabschiedet sich heute Abend aus Hamburg. Rund eine halbe Million Zuschauer werden die bunte Show dann seit der Deutschlandpremiere am 30. Oktober 2024 in der Hansestadt gesehen haben, sagte Stephan Jaekel von Stage Entertainment. Es sei ein bemerkenswerter Erfolg. „Weil es uns gelungen ist, Publikumsinteresse für ein zuvor gänzlich unbekanntes Stück zu wecken.“

Neue und jüngere Zielgruppen angesprochen

Das Jukebox-Musical mit den größten Hits unter anderem von Britney Spears, Katy Perry und den Backstreet Boys zeigt eine neue Interpretation von Shakespeares großem Liebesdrama. Es geht darum, wie das Leben von Romeos Julia (Chiara Fuhrmann) wohl weitergegangen wäre, wenn sie sich nach dem Tod ihres Liebsten nicht mit einem Dolchstich ins Herz das Leben genommen hätte.

Anstatt ihrem Romeo in den Tod zu folgen, nimmt sie ihr Leben selbst in die Hand und begibt sich auf eine abenteuerliche Reise nach Paris. „& Julia“ ist ein hochmodernes Musical, das Themen der heutigen Zeit abbildet – queere Liebe findet da ebenso Platz wie emanzipierte Frauen.

„Wir haben mit diesem Musical neue, insbesondere jüngere Zielgruppen angesprochen“, sagte Jaekel. Die Erzählweise und die Frische der Show seien gut angekommen. Warum hat Stage Entertainment das Stück nicht noch länger in Hamburg laufen lassen? „Ein Luxus-Problem“, sagte Jaekel. „Wir haben zahlreiche neue Musicals lizenziert, die ,nachdrücken‘ und auf ihre Premiere in Hamburg warten.“ Die kultige Science-Fiction-Filmkomödie „Zurück in die Zukunft“ wird „& Julia“ als Musical im Operettenhaus auf der Reeperbahn ablösen (22. März). (dpa/mp)