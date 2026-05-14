Luxus-Karre in Hamburg läuft voll: Regen-Panne sorgt für Spott

Mitten im Feierabend-Trubel der Hamburger Innenstadt wurde ein weißer McLaren 720S Spider am Mittwochabend plötzlich zur wohl teuersten Badewanne der City. Während draußen typisches Hamburg-Wetter mit sechs Grad und kräftigen Regenschauern durch die Straßen zog, stand der britische Supersportwagen mit halboffenem Verdeck vor den Restaurants in der Rathausstraße (Altstadt) – und lief langsam, aber sicher voll Wasser.

Der Wagen, dessen Marktwert je nach Ausstattung auch gebraucht noch deutlich über 200.000 Euro liegen kann, stand nach Aussagen umliegender Wirte bereits seit etwa 19 Uhr in der Straße. Offenbar hatte der Fahrer den Wetterbericht entweder ignoriert oder dem Hamburger Frühling schlicht etwas zu viel Vertrauen geschenkt. Während Gäste unter Markisen flüchteten und Kellner hastig Tische und Stühle ins Trockene räumten, sammelte sich Regenwasser im Innenraum des weißen McLaren. Auf den Sitzen standen teils bereits sichtbare Wasserpfützen. Besonders absurd wirkte die Szene, weil das elektrohydraulische Dach offenbar weder ganz geöffnet noch vollständig geschlossen war.

Es gibt kein schlechtes Wetter – nur wasserfeste Fehlentscheidungen

Rund um die Lokale entwickelte sich der Supersportwagen schnell zum Gesprächsthema des Abends. Gäste blickten immer wieder auf den Wagen, Wirte fragten hektisch herum, ob jemand den Besitzer kenne, überlegten laut, ob man den Innenraum mit Mülltüten oder improvisierten Abdeckungen retten könne. Schaulustige und Passanten fotografierten den Wagen im Minutentakt spöttisch grinsend und warteten beinahe sehnsüchtig darauf, dass endlich jemand auftaucht und den McLaren von seiner unfreiwilligen Dusche erlöst. Der Besitzer blieb jedoch verschwunden.

Der Abend ist für diesen McLaren 720S Spider wohl ins Wasser gefallen: Durch das halboffene Verdeck lief Regen direkt in den Innenraum. Alexander Palm Der Abend ist für diesen McLaren 720S Spider wohl ins Wasser gefallen: Durch das halboffene Verdeck lief Regen direkt in den Innenraum.

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Gegen kurz vor Mitternacht war der Wagen schließlich nicht mehr vor Ort. Ob der in Niedersachsen zugelassene McLaren noch aus eigener Kraft wegfahren konnte oder abgeschleppt werden musste, bleibt offen. Sicher scheint nur: Neben einer vermutlich sehr feuchten Heimfahrt hat den Fahrer noch etwas anderes erwartet. Unter dem Scheibenwischer klemmte nämlich inzwischen ein Knöllchen.