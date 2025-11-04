Luxus-Haus als Betreiber: Neues Café mitten auf dem Jungfernstieg geplant

Ein Hauch Paris für den Jungfernstieg: Direkt vor dem Alsterhaus – mit Blick auf die Binnenalster – soll bald ein neues Café entstehen. Wo früher Elbgold Kaffee servierte, eröffnet noch im November die französische Patisserie Ladurée einen Store im Alsterhaus.

Die Pariser Traditionspatisserie Ladurée – international bekannt für ihre bunten Macarons – zieht in den Eingangsbereich des Alsterhauses. Das berichtete das Abendblatt. Neben mehreren Standorten in Paris betreibt die Kette in München bereits einen Salon de Thé. „Wir sind davon überzeugt, dass das Konzept auch in Hamburg gut funktioniert und perfekt zur Atmosphäre des Jungfernstiegs passt”, sagt Alsterhaus-Chefin Diana Brüssow auf MOPO-Anfrage.

Macarons mit Blick auf die Alster: Das Café plant auch einen Außenbereich

In Zukunft will Ladurée auch Gäste auf dem Jungfernstieg mit Blick auf die Binnenalster empfangen. Für die Erweiterung um den Außenbereich führt das Alsterhaus bereits Gespräche mit der Oberbaudirektion und dem Bezirk Mitte. Brüssow beobachtet einen gestiegenen Bedarf an attraktiver Außengastronomie am Jungfernstieg – besonders seit dem Umbau zur Flaniermeile.

Das Ziel der Alsterhaus-Chefin: „Mit dem Ausbau der kulinarischen Vielfalt im Alsterhaus durch ein Café im Außenbereich, können wir die Aufenthaltsqualität aller Gäste der Innenstadt noch dazu mit schönstem Blick auf die Binnenalster maßgeblich erhöhen”. (mp)