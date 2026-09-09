Das „Eleven Decks“ in der HafenCity wird als moderner und innovativer Neubau beschrieben. Doch ein Mieterpaar schildert andere Eindrücke.

Josephine und Fabian Rust freuten sich auf ihre neue Wohnung in der HafenCity. Doch schon kurz nach dem Einzug kam ein Problem zum Vorschein. Florian Quandt

Der weiße, plüschige Hund sitzt auf dem Schoß von Josephine Rust (23) und hechelt. Es ist warm in der Wohnung. Sehr warm. Die späte Nachmittagssonne liegt über der HafenCity. Eigentlich lebt das Ehepaar im fünften Stock des prestigeträchtigen, 2024 eröffneten „Eleven Decks“ mit einem Traumblick über Hamburg. Der Hafen, das Wasser. „Es wird als Luxus beworben, aber eigentlich ist es ein Albtraum“, sagt Josephine Rust.

Die MOPO besucht das Paar an einem Mittwoch am späten Nachmittag. Draußen sind es zu dieser Zeit 25 Grad. Kaum geht die Tür auf, springt einem ein kleiner Hund entgegen. Mehrere Katzen streifen durch die Wohnung, nehmen gemächlich in einem mehrstöckigen Katzenbaum Platz.

Noch im Spätsommer schlafen die Rusts mit offenem Fenster und Ventilator

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In der Wohnung herrschen 28 Grad, liest Josephine Rust von der eingebauten Anzeige an der Wand ab. Die Fenster sind geschlossen, auch die Glasscheiben auf dem Balkon. Abends öffne sie alles, um durchzulüften, erzählt Rust. Doch das bringe wenig. „Auch bei 16 Grad Außentemperatur haben wir teilweise 28 Grad drinnen“, fügt ihr Mann hinzu.

Es wird als Luxus beworben, aber eigentlich ist es ein Albtraum! Josephine Rust

Seit einiger Zeit schläft das Paar mit einem durchlaufenden Ventilator im Schlafzimmer. „In dem Fall sind mir die Stromrechnungen egal“, sagt Fabian Rust (35). „Anders geht es nicht. Wir haben viele schlaflose Nächte hinter uns.“ Auch bei geöffneten Fenstern wache das Paar nachts bei 28 Grad Raumtemperatur auf.

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Das „Eleven Docks“ in der HafenCity. Florian Quandt

Die Rusts erzählen, dass sie die Hitze mehrfach der Quest Property Management GmbH gemeldet haben, die für das Gebäude verantwortlich ist. Auch Termine vor Ort habe es gegeben. Doch an der Temperatur hat sich nichts geändert. Auch für die Haustiere ist die Hitze eine Belastung.

Bereits kurz nach ihrem Einzug im August 2025 machten die Rusts auf Grund der Probleme eine Mietminderung für ihre rund 86 Quadratmeter große Wohnung geltend. Rund 3300 Euro beträgt die Miete, die Rusts bezahlten 30 Prozent weniger. Doch die Mängel blieben. Nach ausführlicher Begründung gegenüber dem Vermieter senkten die Rusts ihre Mietzahlungen deshalb ab Juni sogar auf nur noch 50 Prozent. Von Quest sei das nicht beanstandet worden, erzählt Josephine Rust. Im August verzichteten die Rusts dann gänzlich auf die Mietzahlung. Auch hier soll eine Reaktion des Vermieters ausgeblieben sein.

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Hitze in der HafenCity – Anwohner berichten von tropischen Nächten

In der HafenCity gibt es immer wieder Beschwerden wegen der Hitze. Anfang August berichtete eine Anwohnerin der MOPO, dass der Stadtteil nachts deutlich weniger abkühle als andere. „Das liegt am fehlenden Grün, dem Wasser und der starken Versiegelung. Tagsüber kühlen umliegende Gewässer zwar ein wenig, aber nachts geben sie gespeicherte Wärme wieder ab“, sagte sie.

Auf eine Anfrage der MOPO bei der Quest, ob Meldungen wegen Hitze in dem Gebäude bekannt seien, antwortet diese, dass man „großes Verständnis für die Situation und die Verärgerung des Mieters“ hätte und diese sehr ernst nehme.

„Wir kümmern uns gemeinsam mit der Errichterfirma intensiv um die Klärung des Sachverhalts und stehen hierzu in engem Austausch mit allen Beteiligten“, heißt es weiter. Aktuell würden mögliche Ursachen und geeignete Maßnahmen geprüft. Konkretes bleibt aus.

Praktisch seit ihrem Einzug sind Josephine und Fabian Rust auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Neben dem ohnehin angespannten Hamburger Wohnungsmarkt ist besonders die Suche nach Wohnraum mit Haustieren eine Herausforderung, so Josephine Rust. Bis sie etwas finden, müssen sie noch hier ausharren – im luxuriösen Hitzealbtraum.