Es klang wie ein paradiesisches Versprechen: Für die Partnersuche muss man nicht mehr Nächte durchzechen, auf entwürdigende Single-Partys gehen oder merkwürdige Hobbys beginnen, sondern einfach nur auf dem Handy die passende Person anklicken. Herrlich! Doch aus dem Dating-Paradies ist ein trüber, stinkender Sumpf geworden. Der Ton wird immer rauer, Beleidigungen, Respektlosigkeit und ekliger Sexismus nehmen immer weiter zu, frustrierte Männer scheinen hier jegliche Beherrschung zu verlieren. Die MOPO hat mit mehreren Frauen über unschöne bis schockierende Erfahrungen gesprochen. Eine Expertin erklärt, wann bestimmte Nachrichten eine Straftat sein oder sogar gefährlich für Frauen werden können. Und nach einem Selbsttest scheint endgültig klar: Die große Zeit des Online-Datings ist vorbei.





