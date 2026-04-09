Lust auf Laufen? Diese 11 Events bringen Hamburg 2026 in Bewegung

Von traditionellen Marathons über Firmen- und Charity-Läufe bis hin zu City-Runs: In Hamburg finden in diesem Jahr gleich 11 Events für alle Laufbegeisterten statt. Ob Profi oder Hobbyläufer, ob kurze Strecke oder Marathon – für jeden ist die richtige Distanz dabei. Nun heißt es: Trainingsplan erstellen, Schuhe schnüren und loslaufen.

Die Hamburger Laufsaison beginnt im Frühling mit dem „Haspa Marathon”. Schon zum 40. Mal geht es in diesem Jahr auf rund 42 Kilometern entlang von Elbe, Alster und Stadtpark. Start und Ziel liegen an den Messehallen. Auf vier Distanzen können Läufer am 26. April ihr Können in der Hansestadt messen: Neben der Marathonstrecke, gibt es auch einen Halbmarathon und für Vierer-Teams eine Marathon-Staffel. Der Haken: Alle Läufe sind bereits ausverkauft. Am Vortag findet im Rahmen des Marathons auch der Kinder- und Jugendlauf „Das Zehntel” statt. Eine Anmeldung ist nicht mehr möglich, das Bewerbungsverfahren um einen Platz war bereits im Januar.

Ob in der HafenCity, an der Alster oder in Wellingsbüttel – überall in Hamburg wird gelaufen

Weiter geht es am 30. Mai mit dem „HafenCity Run”. Die Strecke führt auf vier Kilometern durch die HafenCity – jedes Jahr ein wenig anders. Das Veranstaltungszentrum liegt auf dem Baakenhöft. Anmelden können sich lediglich Teams ab zehn Personen – egal, ob Freunde, Familie oder Kollegen. Dafür lautet das Motto: Je größer das Team, desto niedriger das Startgeld. Bei einer Anzahl von zehn Startnummern kostet die Teilnahme aktuell 34 Euro pro Nummer, bei über 500 Startnummern nur noch 29 Euro pro Nummer. Teams können sich bis zum 6. Mai 23.59 Uhr online anmelden.

Ein Lauf nur für Frauen? Das ist der „Rewe Women Run”. Am 14. Juni rennen die Teilnehmerinnen vom Jungfernstieg aus fünf oder zehn Kilometer entlang des Ostufers der Alster. Start und Ziel befinden sich am Ballindamm. Die 5-Kilometer-Distanz kostet aktuell 35 Euro, die 10-Kilomter-Distanz 39 Euro. Online sind noch Plätze verfügbar. Am gleich Tag starten auch der „Girls Run” über einen Kilometer. Die Anmeldung dafür kostet nur fünf Euro.

Der „MidSummer Run” am 19. Juni steht ganz unter dem Motto Nachhaltigkeit. Das Ziel der Veranstalter: Beweisen, dass Lauf-Events auch ressourcenschonend organisiert und durchgeführt werden können. Drei Strecken führen auf 970 Metern, 5 und 10 Kilometern durch Wellingsbüttel entlang des Oberlaufes der Alster. Die Startgebühren betragen je nach Distanz 6,50 Euro, 16,50 Euro oder 19,50 Euro. Die Anmeldung läuft online, ein Teil der Meldegebühren wird gespendet. Die Besonderheit: Alle Läufe finden nach 17 Uhr statt.

Sommerhitze? In Hamburg wird auch im Sommer gelaufen

Ende Juni, am 28.6, findet in der Hansestadt auch der „Hella Halbmarathon” statt. Über rund 21 Kilometern verläuft die Strecke an etwa 50 Sehenswürdigkeiten vorbei. Gestartet wird auf der Reeperbahn, geendet an den Messehallen. Anmeldeschluss ist am 9. Juni um 23.59 Uhr. Online sind noch Startplätze frei. Die Meldegebühr für den Halbmarathon beträgt für die ersten 3000 Anmeldungen 65 Euro, für die Plätze 3001 bis 10.000 70 Euro und ab der 10.001. Anmeldung 80 Euro. Am Vortag finden auch die sogenannten „Bärenläufe” über 800 Meter statt. Mädchen und Jungs flitzen dabei eine Runde durch Planten un Blomen. Beide Läufe sind jedoch bereits ausverkauft.

Auch im Hochsommer wird in der Hansestadt gerannt: Am 15. Juli findet südlich der Elbe im Wilhelmsburg Inselpark die „Sunset Series” statt. Der Lauf führt auf Wegen und Asphalt wahlweise über fünf, zehn oder 15 Kilometer durch den Park. Startschuss ist um 19.00 Uhr, das Ziel sollen die Läufer bei Sonnenuntergang erreichen. Zwei bis vier Läufer können sich zu einer Staffel zusammentun – gemeinsam müssen sie 20 Kilometer laufen. Online sind noch Plätze frei. Bis zum 5. Juli kostet die Anmeldung 25 Euro pro Person und 70 Euro pro Staffel.

Wie jedes Jahr rennen Ende August laufbegeisterte Hamburger von Blankenese aus durch Hamburg-West. In diesem Jahr findet der „Blankenese Heldenlauf” am 30. August statt. Fünf Strecken stehen zur Auswahl: 6,5 Kilometer, 6,8 Kilometer (Bergziege²), 11 Kilometer und 21,1 Kilometer (sutche oder derbe). Gestartet wird immer im Strandweg/Ecke Mühlenberg, das Ziel befindet sich auf dem Blankeneser Wochenmarkt. Das Startgeld beträgt aktuell (noch bis zum 29. April) je nach Distanz 21, 29, 30 oder 55 Euro. Läufer können online eine Anmeldung ausfüllen.

Herbstläufe in Hamburg: „Alsterlauf”, „Airport Race” und „Bramfelder Halbmarathon”

Gegen Ende des Sommers findet am 6. September der „Currex Alsterlauf” statt. Der 1- und 5-Kilometer-Lauf finden im Rundkurs auf dem Ballindamm statt, die 10-Kilometer-Runde führt um die Außenalster. Bei allen Wettbewerben liegt das Ziel auf dem Ballindamm. Die Teilnahme am 1-Kilometer-Schülerlauf kostet bis zum 25. August fünf Euro, der Lauf von 5 Kilometern 20 Euro und der um die Außenalster 35 Euro. Meldeschluss ist am 25. August. Auch hier können sich Läufer online für das Event anmelden.

Nur eine Woche später wird um den Hamburger Flughafen gerannt. Läufer können zwischen einer 5‑Kilometer- und einer 10-Meilen-Runde (16,1 km) wählen. Für Kinder werden „Mini Airport Races” über 400 Meter und einer Meile angeboten. Start und Ziel befinden sich auf der LSV-Sportanlage in der Borsteler Chaussee. Bei einer Anmeldung bis zum 1. September kostet das Airport Race 35 Euro, der 5‑Kilometer‑Lauf 17 Euro, die Kinder-Strecke über eine Meile 6 Euro und die über 400 Meter 4 Euro.

Am 11. Oktober findet der „Bramfelder Halbmarathon” statt. Wer keinen Halbmarathon mit vier Runden um den Bramfelder See laufen möchte, kann sich auch für eine 5- oder 10-Kilometer-Strecke – also eine bzw. zwei Runden – entscheiden. Start und Ziel liegen auf der Sportanlage Gropiusring in Bramfeld. Eine Runde um den See kostet Läufer 17 Euro, zwei Runden 23 Euro und vier Runden 27 Euro. Noch bis zum 29. September um 24.00 Uhr können sich Interessierte online anmelden.

Abschluss der Hamburger Laufsaison: „Christmas Run To Tree”

Den krönenden Abschluss der Hamburger Laufsaison bildet der „Christmas Run To Tree” am 29. November. Eine 6- und eine 12-Kilometer-Strecke führen vom Wildgehege Klövensteen durch den Klövensteen. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online. Erwachsene zahlen bis zum 28. Juli 22 Euro, Kinder bis 18 Jahre nur 12 Euro.

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Bei der Anmeldung können Läufer einen Rabattgutschein für den Weihnachtsbaumverkauf erwerben. Nicht zu vergessen bei diesem Lauf: Warme Kleidung anziehen.