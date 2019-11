Lukrativer Job: Wie Tierhalter als Petfluencer im Netz viel Geld verdienen

Die besten leuchtenden Halsbänder fürs Gassigehen im Dunkeln. Das spaßigste Spielzeug fürs Kätzchen. Und was ist eigentlich das beste Heufutter für den Hasen? Das alles müssen Tierhalter längst nicht mehr selbst austesten, es gibt ja unzählige Beiträge im Internet. Manch einer betreibt das so professionell, dass er sich „Petfluencer“ nennen kann. Nicole Lenhardt gehört dazu. Sie und ihr Hund Milo haben mittlerweile 54.000 Follower bei Instagram.

Etwas Besseres als Milchreis an kalten Tagen gibt es nicht. In eine warme Decke gehüllt hält Frauchen Nicole die warme Schüssel mit der Werbebotschaft in die Kamera und strahlt ihre mehr als 54.000 Instagram-Follower an.

Die erfolgreiche Petfluencerin Nicole Lenhardt macht mit ihrem Wolfshund Milo ein Selfie. dpa Foto:

Milo, ihr pelziger Wolfshund, sitzt brav zum Kuscheln bereit. Er hat bestimmt schon das getreidefreie Hundefutter in seinen Napf bekommen, das „Nici“ zwei Tage zuvor bei Instagram angepriesen hat. Und bald schon kann er sich durch den Hunde-Adventskalender futtern, den es beim Discounter gibt.

Nicole Lenhardt mit Milo. Sie postet einen Beitrag in ihrem Instagram-Account. dpa Foto:

Mit Hilfe ihres treuen Vierbeiners, mit täglichen Fotos, Filmchen und natürlich mit Werbepartnern ist die 27-jährige Stuttgarterin über die Internet-Plattformen so erfolgreich geworden, dass sie vor kurzem ihren Job aufgegeben und sich selbstständig gemacht hat. Als „Petfluencer“ (Pet: englisch für Haustier) unterhalten Katzen und Hunde wie Milo, aber auch Pferde, Hasen und sogar Igel und Insekten Millionen sogenannter Follower weltweit.

Hamburger Agentur erklärt den Hype um Tiere im Internet

Hier ein Terrier mit neuer Wurmkur, dort eine schlafende Katze oder ein Mops mit einem Leckerlibeutel aus Samt – „Menschen wollen ihren Alltag positiv aufladen. Sie suchen Zerstreuung und einen Zeitvertreib“, sagt Jonas Wolf von Pulse, einer Hamburger Agentur für Influencer-Marketing.

«Grumpy-Cat»-Besitzerin Tabatha Bundesen. Sie war dabei, als ihre maulige Katze als Wachsfigur bei Madame Tussauds in Berlin landete. dpa Foto:

Nicht immer aber sind die Fotos so artgerecht wie bei Lenhardt und ihrem Wolfshund, meistens sind die Tiere in Szene gesetzt – sehr zum Ärger der Tierschützer: „Es ist eine Grenze erreicht, wenn man Tiere vermenschlicht, wenn man sie verkleidet und das auch zur Belustigung macht“, sagt Tierärztin Moira Gerlach vom Tierschutzbund.

Qualzuchten besonders häufige Haustiere von Petfluencern

In vielen Fällen seien Qualzuchten und vergleichsweise hässliche Tiere bei Instagram erfolgreich: „Diese Tiere leiden unter vorstehenden Zähnen oder starren Blicken, sie kriegen schlecht Luft und normal kauen können sie auch nicht“, sagt Gerlach.

Jiffpom - der Hund hat in den USA mehr als neun Millionen Follower und es gibt mittlerweile unendlich viel Werbe-Produkte wie Kalender, Stofftiere etc. hfr Foto:

Während Lenhardt in Deutschland schon zu den Petfluencern mit den meisten Followern gehört, sehen die Zahlen in den USA ganz anders aus. Zwergspitz Jiffpom etwa stellt mit seinen 9,6 Millionen Followern alles in den Schatten, er hat wie einige andere bereits eine eigene Merchandising-Kollektion. Der Einsatz zahlt sich aus: Nach Schätzungen kann sein Frauchen mit jedem Instagram-Post zwischen 45.000 und 150.000 Dollar (41.000 und 135.000 Euro) umsetzen.

Finanzbuchhalterin Lenhardt will ihrem Account über den Wolfshund informieren, sagt sie. Und sie empfiehlt nur Produkte, von denen sie überzeugt. Was soll sie auch anderes sagen? Planen könne man den Erfolg als Influencer aber eh nicht: „Ursprünglich hab' ich für Milo nur einen eigenen Account eröffnet, damit ich meinen Freundeskreis nicht so sehr mit den Hundefotos nerve.“ (dpa/san)