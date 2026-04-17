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Luisa Neubauer wird 30. Im Gespräch mit der MOPO hat sie über die vergangenen zehn Jahre Bilanz gezogen.

Luisa Neubauer wird 30. Im Gespräch mit der MOPO hat sie über die vergangenen zehn Jahre Bilanz gezogen. Foto: imago/photothek

paidLuisa Neubauer: „Ich bin noch das Mädchen, das ihren Vater zu früh verloren hat”

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Mit 20 verlor Luisa Neubauer ihren Vater. Mit 22 wurde sie das bekannteste Gesicht der jungen deutschen Klimabewegung. Mit 30 ist sie eine der prägendsten Stimmen ihrer Generation. Kurz vor ihrem Geburtstag am 21. April hat die MOPO mit ihr über die vergangenen zehn Jahre gesprochen: über die Wucht von Fridays for Future, über verpasste Chancen, über Hass im Netz, über Schmerz – und über die Haltung, die sie weitermachen lässt.


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