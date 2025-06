Iran schlägt zurück: Bürgerschaftspräsidentin sitzt in Israel fest

Hamburgs Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) sitzt in Tel Aviv fest. Die 52-Jährige wollte eigentlich am heutigen Freitag nach einer viertägigen Dienstreise durch Israel zurück nach Hamburg fliegen. Nun ist nach Israels Angriffen auf iranische Urananreicherungsanlagen der Luftraum über dem gesamten Land gesperrt, es gehen offenbar keine Flüge. Der Iran greift Israel mit Drohnen an, die bisher abgefangen werden konnten. Lesen Sie, was Veit in Tel Aviv erlebt.

„Der Luftraum über Israel ist seit heute Nacht gesperrt. Unser Rückflug war ursprünglich für den frühen Morgen geplant. Wir sind in Kontakt mit der deutschen Botschaft“, so berichtet Carola Veit. Wie sich die Lage nach der nächtlichen Eskalation weiterentwickele, sei völlig unklar. Die Menschen in Israel seien von der sich überschlagenden Entwicklung auch überrascht worden.

„Die Menschen sind spontane Änderungen der Sicherheitslage mehr oder weniger gewohnt“

Veit: „Hier in Tel Aviv hat man sich gestern noch fröhlich auf eine riesige Pride-Parade vorbereitet – nun ist kaum noch Leben auf den Straßen, allenfalls werden Einkäufe erledigt. Mein Eindruck ist: Die Menschen sind spontane Änderungen der Sicherheitslage mehr oder weniger gewohnt. Mehrheitlich akzeptieren sie aber die Entscheidungen ihrer Regierung, die sie vor zweieinhalb Jahren gewählt haben.“

Für alle Menschen in der Region ist die aktuelle Eskalation laut Veit hochgefährlich, und „sie stellt darüber hinaus auch unsere gewohnte Sicherheitsarchitektur in Frage.“ Ihr Eindruck aus den Gesprächen der letzten Tage sei, dass Israel sich nicht nur als Verteidiger der eigenen Sicherheit versteht, sondern im Iran eine unterschätzte Bedrohung für die westliche Welt sieht. „Nach der Entscheidung am Mittwoch in der Knesset, dass die Koalition von Premier Netanjahu fortbesteht, haben sich die Dinge offenbar beschleunigt.“

Veit und ihr Protokollchef Marco Wiesner sitzen noch in Tel Aviv fest. Sie hätten heute früh kurz nach 9 Uhr in den Flieger steigen wollen, sind aber bereits am Donnerstagabend informiert worden, dass das nicht möglich sein werde. Nun warten sie im Hotel. Veit ist in ständigem Kontakt zur Botschaft und wartet auf weitere Nachrichten. Ob am Freitag noch Flüge gehen, ist bisher völlig offen.

Veits Besuch in Israel war nach einer Einladung des israelischen Botschafters in Deutschland, Ron Prosor, vor zwei Jahren lange geplant gewesen. Daran habe auch der Krieg nach dem Terrorangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 nichts geändert. „Wir stehen zu unseren Freunden, auch wenn sie bedroht werden. Wir tauchen in schwierigen, gefährlichen Zeiten nicht ab und warten nicht auf bessere, einfachere Zeiten“, sagte Veit der dpa gestern vor den sich überschlagenden Ereignissen.