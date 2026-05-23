Lufthansa streicht Verbindungen ab Hamburg zusammen

Die Lufthansa dünnt ihr Angebot am Hamburger Flughafen deutlich aus. Hintergrund sind Sparmaßnahmen und steigende Kosten infolge des Irankriegs.

Ab Juni streicht die Airline rund 20 wöchentliche Verbindungen zwischen Hamburg und Frankfurt. Statt bislang bis zu 14 täglicher Flüge stehen künftig deutlich weniger Maschinen im Flugplan. Nach Angaben der Lufthansa sollen aber weiterhin bis zu 65 Verbindungen pro Woche bestehen bleiben. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst.

Lufthansa reagiert auf gestiegene Kerosinpreise

Der Konzern reagiert damit auf milliardenschwere Belastungen durch gestiegene Kerosinpreise sowie hohe Standortkosten in Deutschland. Zudem hatte Lufthansa bereits das Aus für die Regionaltochter CityLine und die Stilllegung mehrerer Maschinen angekündigt. Bundesweit werden zwischen Juni und Oktober rund 20.000 Flüge gestrichen.

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Betroffen ist in Hamburg vor allem die wichtige Strecke zum Drehkreuz Frankfurt. Nach München soll dagegen weiterhin nahezu unverändert geflogen werden. Um die Kürzungen teilweise auszugleichen, will Lufthansa auf größere Maschinen setzen.

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Kunden, deren Flüge betroffen sind, sollen laut Airline direkt informiert werden. Konkurrenz bekommt Lufthansa auf der Frankfurt-Strecke inzwischen auch von Condor, die die Verbindung seit 2025 ebenfalls bedient. (rei)