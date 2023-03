Hamburger Oscar- und „Luden“-Star: „Ich arbeite gerade als Küchenhilfe“

Er ist ein Star auf der Leinwand, spielte im vierfachen Oscar-Gewinner „Im Westen nichts Neues“ mit und hat eine Hauptrolle in der Kiez-Serie „Luden“. Bei dem Erfolg, den Schauspieler Aaron Hilmer aktuell hat, bräuchte es eigentlich keinen Nebenjob. Trotzdem gibt er zu: „Ich arbeite gerade als Küchenhilfe.“

In der „Zeit“ sprach Hilmer über seinen Job in einem Hamburger Restaurant: „Mein Bruder arbeitet da als Koch, und wenn jemand aus dem Team im Urlaub ist, helfe ich aus, wenn ich Zeit habe“, sagte er. Der gebürtige Freiburger wohnt, seit er zwei Jahre alt ist, in Hamburg, lernte hier das Schauspielern. Auch in Hamburgs Restaurantküchen könne er viel lernen, besonders bei Schnibbel-Arbeiten habe er noch Verbesserungspotenzial.

Aaron Hilmer ist Sohn vom Maler Paul Pollock

Mit seinem Bruder arbeitet Hilmer nicht nur in der Küche zusammen, die beiden verwalten auch den Nachlass ihres in 2022 verstorbenen Vaters Paul Pollock. Der Maler hinterließ einige Kunstwerke, die seine Kinder jetzt katalogisieren und auf einer Website zeigen, so Hilmer. Außerdem organisieren sie Ausstellungen, die aktuelle ist gerade im Hamburger Rudolf-Steiner-Haus zu sehen.

Hilmer selber bleibt trotz Koch-Karriere weiterhin als Schauspieler tätig. Aktuell spielt er in der Kiez-Serie „Luden – Könige der Reeperbahn“ die Kiez-Legende Klaus Barkowsky. (lbo)