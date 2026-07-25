War das „Loco Chicken“ in der Schanze eine Frittenbude mit schwachem Konzept – oder wurde der Hühnchenbräter Opfer einer Kampagne?

Das Restaurant „Loco Chicken” in der Schanze wurde nach nur einem halben Jahr wieder geschlossen. Ann-Christin Busch

Kaum ein halbes Jahr nach der Eröffnung ist im „Loco Chicken“ in der Schanze Schluss. Die Betreiberfirma des Rappers Luciano berichtet von Beleidigungen, Bedrohungen, Graffiti und Steinwürfen gegen das Gebäude. Doch schon beim Essen waren sich die Gäste alles andere als einig.

Eine Google-Nutzerin schreibt: „Für mich wirkte das Hähnchen, besonders das Filet, ungegart.“ Ein anderer urteilt: „Die Burger sind mit einem lächerlich kleinen Stück Hähnchen belegt – 70 % des Burgers sind einfach nur Brot.“ Auf Instagram fällt das Urteil noch knapper aus: „Habe Bauchi fauchi nach dem Essen bekommen.“

Loco Chicken und die Schanze – ein Match made in Hell?

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Doch es gibt auch die Gegenstimmen. Ein Gast vergab fünf Sterne und schrieb: „Kann die negativen Bewertungen nicht nachvollziehen. Ich hab’ mir ein wenig von allem bestellt und das Essen hat mich völlig überzeugt!“ Sein deutliches Fazit: „KFC kann hier preislich und qualitativ nicht ansatzweise mithalten!“ Das habe in der Schanze bisher gefehlt, auch der Service sei „vorbildlich“ gewesen.

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Nach der Schließung dreht sich der Streit jedoch längst nicht mehr nur um Wings und Burger. Viele Kommentatoren glauben nicht, dass Anfeindungen der entscheidende Grund für das Aus waren. „Man könnte auch einfach mal zugeben, dass man sich massiv verkalkuliert hat“, schreibt ein MOPO-Leser, der nach eigener Aussage im direkten Umfeld wohnt. Er habe dort „seltenst zahlende Kundschaft gesehen“.

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Auf Instagram heißt es: „Es war einfach nie nie nie jemand da drinnen, zu jeder Tageszeit einfach gähnende Leere.“ Eine Reddit-Stimme wird noch deutlicher: „Geile Ausrede, die Bude war immer leer, weil das Produkt scheiße war.“

Leser sehnen sich nach dem Kult-Griechen „O-Feuer“

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Auch das dort früher ansässige Restaurant „Olympisches Feuer“, kurz „O-Feuer“ genannt, wird in der Debatte zum Maßstab. Dort hätten Gäste noch „Vorspeise, Hauptgericht, ’nen Wein, zwei Bier, drei Ouzo“ bestellt und bis nachts um 1 Uhr gesessen, schreibt ein Nutzer. Trotzdem habe selbst dieses etablierte Lokal nach einer Mieterhöhung aufgeben müssen. Sein Fazit: „Dass Chickenwings mit Coke to go nicht reichen, minimal den gleichen Umsatz wie das Restaurant zuvor zu erwirtschaften, hätte jedem guten Kaufmann klar sein müssen.“

Andere vermuten ebenfalls: „Oder vielleicht einfach Miete zu teuer?“ Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.

Gleichzeitig gibt es auch Vermutungen, dass die Anfeindungen nicht ausschließlich mit dem Restaurantkonzept zusammenhängen könnten. Hintergrund ist, dass Lucianos Geschäftspartner Ertunç Toksöz mehrfach mit dem Rapper aufgetreten ist. Toksöz wird der türkisch-nationalistischen Bewegung der „Grauen Wölfe“ zugerechnet. Ob diese Verbindung eine Rolle bei den Protesten oder Angriffen gespielt hat, lässt sich nicht belegen.

Andere meinen, das politische Klima in der Schanze sei verantwortlich. „Halt super ‚tolerant‘, diese Schanze. Dann kommt eben der nächste Laden mit Bio-Dinkelkeksen und Hafer-Chai-Latte-Sortiment …“, spottet ein Nutzer. Ein weiterer schreibt: „Wie genau das Bedrohen von Menschen, die lediglich ihrer Lohnarbeiterknechtschaft nachgehen, dem Kampf für den Sozialismus nützt, muss man mir aber erklären.“ Auf MOPO.de heißt es: „Militante Veganer vertreiben harten Berliner Rapper … Da treffen Welten aufeinander :-)“.

„Ich finde es schon ‚bemerkenswert‘, wie Sachbeschädigung und Bedrohung von Mitarbeitenden für einige offensichtlich akzeptabel sind, wenn es nur ‚die Richtigen‘ trifft“, schreibt ein weiterer Nutzer. Die Betreiber hatten „massive Anfeindungen“ und wiederholte Sachbeschädigungen als Grund für die Geschäftsaufgabe im Schanzenviertel angeführt. Ob das Konzept wirtschaftlich funktioniert hat, bleibt offen.