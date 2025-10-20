mopo plus logo
Dragan Selimovic (22) in seinem Lokal „Eat the Film“ in Eimsbüttel Foto: Florian Quandt

  • Eimsbüttel

paid„Love Seats“: Dieses Restaurant baut für Liebespaare um

Ausgebucht auf Monate: Das Restaurant „Eat the Film“ in Eimsbüttel wird seit der Eröffnung Ende 2023 förmlich überrannt. Das besondere Konzept: Auf einer Leinwand läuft, wie im Kino, ein Film. Passend dazu werden den Gästen genau die Speisen serviert, die darin vorkommen. Doch im November schließt das Lokal für einige Wochen. Die Inhaber bauen um und haben bei ihren Plänen vor allem an Liebespaare gedacht. Es wird kuschelig ...


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

