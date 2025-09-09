Lotterie-Glückspilz: Hamburgerin gewinnt eine halbe Million

Volltreffer für eine 70-jährige Hamburgerin: Bei der Lotterie der Aktion Mensch hat die Seniorin stolze 500.000 Euro gewonnen.

Die Soziallotterie hat im Jahr 2024 wöchentlich im Schnitt rund 3,5 Millionen Euro an Gewinnen ausgeschüttet. Mit jedem Loskauf unterstützen die Mitspieler:innen bundesweit soziale Projekte – unter anderem für Menschen mit Behinderung, Kinder und Jugendliche.

In Hamburg förderte die Aktion Mensch im Jahr 2024 Initiativen mit insgesamt rund 6,6 Millionen Euro. Die Bandbreite reicht von inklusiven Begegnungsprojekten bis zu Wohn- und Arbeitsmodellen, in denen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam leben und arbeiten. (mp)