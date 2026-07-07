Im schicken Harvestehude steht seit Jahren ein großer Klotzbau leer. Doch jetzt tut sich plötzlich etwas.

Der Klotzbau aus den 1970er Jahren am Kreisel Frauenthal/Harvestehuder Weg steht seit Jahren leer. Florian Quandt

Das ehemalige Ärztehaus passt mit den graffiti-beschmierten Balkonen so gar nicht ins schicke Harvestehude. Das Gebäude aus den 1970er Jahren sollte eigentlich längst abgerissen werden. Bis heute ist nichts passiert – doch jetzt gibt es Neuigkeiten.

Schon Ende 2021 wollte der Eigentümer nach dem Abbruch des Hauses ein viergeschossiges Wohnhaus mit Staffelgeschoss bauen. Inzwischen steht der Klotzbau an der Ecke Harvestehuder Weg/Frauenthal seit mehr als vier Jahren leer. Lange stellte der Immobilienbesitzer weder einen Abbruchantrag noch einen Bauantrag.

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Mittlerweile hat das Bezirksamt Eimsbüttel ein Wohnnutzungsgebot für das Haus erlassen. Heißt: Der Eigentümer muss dafür sorgen, dass das Haus wieder regulär als Wohnraum zur Verfügung steht. Dagegen hat er jedoch Widerspruch eingelegt, wie das „Abendblatt“ zuerst berichtete.

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Neues Leben für den Lost Place in Harvestehude?

Seit August 2025 gibt es eine gültige Baugenehmigung für die „Aufstockung eines bestehenden Gebäudes“. Ein Baubeginn oder ein Abriss wurden dem Bezirksamt aber noch nicht angezeigt.

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Außerdem prüft der Bezirk aktuell zwei Vorbescheidsanträge: Damit soll vor dem eigentlichen Bauantrag die Machbarkeit eines Projekts geklärt werden. Hierbei geht es nach Angaben eines Bezirkssprechers um Neubauten mit 31 beziehungsweise 41 Wohneinheiten und einer Tiefgarage.