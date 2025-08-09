mopo plus logo
2021 zeigte Eigentümer Rolf Mahnke (l.) MOPO-Reporter Thomas Hirschbiegel seine „Geister-Disco“ mit der plüschigen Bar. Foto: Florian Quandt

paidSpektakuläres Innenleben: Hamburger Kult-Disco zu verkaufen!

Erst firmierte die Groß-Disco unter „Fürstenhof“, dann wurde sie „Palladium“ getauft und lange Zeit war sie Treffpunkt der tanzwütigen Barmbeker Jugend. Doch seit fast 30 Jahren steht die Immobilie an der Bramfelder Straße leer. Jetzt will der Eigentümer verkaufen und die Hohenfelder Maklerin Mandy Korch sucht einen Interessenten, der den „Lost Place“ zu neuem Leben erweckt. Das Innenleben des Ladens bietet eine Zeitreise – und spektakuläre Ansichten.



