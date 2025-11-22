Sie liegen in dunklen Zimmern und können sich nicht regen: Mindestens 65.000 Menschen in Hamburg leiden Schätzungen zufolge an den Folgen der Corona-Pandemie wie Long Covid und ME/CFS. Viele von ihnen können am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilnehmen. Dazu gehören auch Kinder. Das Schlimme: Bisher werden sie in der Hansestadt nicht angemessen versorgt. Im Gesundheitsausschuss der Bürgerschaft gab es am Donnerstagabend erschütternde Berichte von Betroffenen. Die Politik will das Thema jetzt mit einem konkreten Projekt angehen. Andere Städte wie Berlin sind da schon viel weiter.

















