Lokal mit Aussicht seit einem Jahr dicht – wird das „Clouds“ wieder eröffnen?
Essen und Trinken mit grandioser Aussicht: Das „Clouds Heaven’s Bar & Kitchen“ im 23. Stock der „Tanzenden Türme“ auf der Reeperbahn war beliebt, auch bei Hamburgs Promis. Doch das Restaurant hat seit mehr als einem Jahr geschlossen – wegen eines Wasserschadens. Dabei sollte die Wiedereröffnung eigentlich schon im Sommer gefeiert werden. Ist das „Clouds“ Geschichte oder werden hier bald wieder Gäste empfangen? Die MOPO hat nachgehakt.
