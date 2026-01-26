mopo plus logo
Vor dem Umbau: Das „Clouds“ in den „Tanzenden Türmen“ bot den Gästen einen spektakulären Ausblick.

  • St. Pauli

paidLokal mit Aussicht seit einem Jahr dicht – wird das „Clouds“ wieder eröffnen?

Essen und Trinken mit grandioser Aussicht: Das „Clouds Heaven’s Bar & Kitchen“ im 23. Stock der „Tanzenden Türme“ auf der Reeperbahn war beliebt, auch bei Hamburgs Promis. Doch das Restaurant hat seit mehr als einem Jahr geschlossen – wegen eines Wasserschadens. Dabei sollte die Wiedereröffnung eigentlich schon im Sommer gefeiert werden. Ist das „Clouds“ Geschichte oder werden hier bald wieder Gäste empfangen? Die MOPO hat nachgehakt.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

