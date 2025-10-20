„Die nächste Kreation aus der Hölle“: Lassen Sie bloß die Finger von dieser Pizza

Erstaunte Blicke an der Tiefkühltruhe. Eine Tiramisu-Pizza?! Zum 40. Geburtstag der Marke „Ristorante“ hat Dr. Oetker eine neue Dessert-Variante rausgebracht – und verspricht „besondere Genussmomente“. Aber schmeckt die Pizza mit Mascarpone-Creme und „Coffee-Spots“ wirklich? Die MOPO hat den ehrlichen Geschmackstest gemacht. Das Ergebnis? Ernüchternd. Dass es die Pizza nur vorübergehend gibt, ist gar nicht so schlimm …

Pizzaboden mit Mascarpone-Creme, „Coffee-Cream-Mascarpone-Spots“, Amarettini-Stückchen und Kakaopulver: So die Kurzbeschreibung der neuen Tiefkühlpizza (3,49 Euro).

Achtung! Wer sie in den heimischen Ofen schiebt, sollte nicht an Backpapier sparen – es tropft! Riecht dafür allerdings herrlich, als würde man einen Kuchen backen.

Im Test: So schmeckt die neue Tiramisu-Pizza von Dr. Oetker

Die ersten Bissen sind noch okay: Die Mascarpone-Creme schmeckt sehr süß, aber in Ordnung. Die Amarettini-Stückchen bleiben kross. Aber das dunkle Kaffee-Extrakt (so heißt es laut Zutatenliste) schmeckt einfach nur bitter – und überdeckt alles andere. Kaffeegeschmack? Wenn, dann nur ein sehr künstlicher. Furchtbar.

Der Belag ist zu dünn für den Pizzaboden. Alles in allem extrem teigig im Mund. Ein lustiger Party-Gag zum Teilen? Vielleicht. Ein leckeres Dessert? Nein.

Was bleibt? Ein bitterer Nachgeschmack und das Bedürfnis, seeehr viel Wasser zu trinken. Ist die 872 Kilokalorien (!) definitiv nicht wert.

Italienischer Moderator tobt vor Wut

Den deutschen Radio-Moderator Gianluca Meli mit italienischen Wurzeln brachte die neue Pizza-Kreation übrigens zum Toben: Auf Tiktok flucht er in einem Video auf Italienisch. Und empört sich: Nach einem „Pizza Burger“ habe Dr. Oetker „es schon wieder getan“: „Ich kriege da so einen Hals! Ich könnte kotzen! Die nächste Kreation aus der Hölle“, brüllt er. „Die denken sich wahrscheinlich so: Wie können wir noch mehr Italiener gegen uns aufbringen?!“

Das könnte Sie auch interessieren: „Love Seats“: Dieses Restaurant baut für Liebespaare um

Im Jahr 2017 versuchte es Dr. Oetker schon mal mit einer Schoko-Pizza. Nach einem anfänglichen Hype flog sie wegen geringer Nachfrage aus dem Sortiment.