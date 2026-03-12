Löhne in Hamburg steigen stärker als die Inflation

Vollzeitbeschäftigte in Hamburg konnten sich 2025 über Lohnsteigerungen freuen, die die Inflationsrate deutlich übertrafen. Einige Beschäftigtengruppen konnten besonders zulegen.

In Hamburg sind die Reallöhne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Jahr 2025 um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das hat das Statistikamt Nord mitgeteilt. Der Reallohn ist der Verdienst nach Berücksichtigung der Inflation, über den die Beschäftigten tatsächlich verfügen können. Das heißt für 2025, dass die Beschäftigten nach Abzug der Teuerung mehr Kaufkraft hatten.

Ohne Berücksichtigung der Preisentwicklungen stiegen die Löhne der Hamburger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer demnach um 4,9 Prozent, das sind die sogenannten Nominallöhne. Bei Vollzeitkräften betrug der Zuwachs des Nominallohns 5,2 Prozent.

Löhne der Reichen stiegen überdurchschnittlich

Unter den Vollzeitbeschäftigten wiesen Frauen mit einem durchschnittlichen Nominallohnwachstum von 5,7 Prozent etwas stärkere Steigerungen auf als Männer (plus 5,2 Prozent). Insbesondere bei den Geringverdienenden erhöhten sich die Nominallöhne im Jahr 2025 nach Angaben des Statistikamtes deutlich. Bei den unteren 20 Prozent der Lohnskala der Vollzeitbeschäftigten betrug die Verdienststeigerung 8,1 Prozent.

Bei den oberen 20 Prozent der Lohnskala betrug der Nominallohnanstieg 5,0 Prozent und lag damit etwas oberhalb der Nominallohnentwicklung der Gesamtwirtschaft. Auszubildende in Hamburg wiesen im Jahr 2025 mit 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr ein überdurchschnittliches Nominallohnwachstum auf, so das Statistikamt Nord. (dpa/mp)