Lkw-Unfall legt A1 Richtung Hamburg lahm – Pendler stehen im Stau

Pendler stehen im Stau: Nach einem schweren Lkw-Crash auf der A1 bei Stuhr geht in Richtung Hamburg nichts mehr. Autofahrer müssen viel Geduld aufbringen.

Ein schwerer Unfall hat seit dem Morgen auf der Autobahn 1 bei Stuhr (Landkreis Diepholz) erhebliche Auswirkungen auf den Berufsverkehr. Die A1 ist in Richtung Hamburg zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum seit dem frühen Morgen voll gesperrt, wie die Polizei bekannt gab. Autofahrer müssen mit längeren Staus und Verzögerungen rechnen.

Nach Angaben der Polizei war gegen 6.35 Uhr ein Mann mit seinem Lastwagen auf einen am Stauende stehenden Lkw aufgefahren. Der Mann sei verletzt worden. Zur Schwere der Verletzung gab es zunächst keine weiteren Angaben.

Unfall auf A1: Autofahrer sollten Bereich weiträumig umfahren

Für Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Richtungsfahrbahn Hamburg demnach vollständig gesperrt. Wie lange die Unfall-Sperrung andauern wird, ist nach Angaben der Polizei schwierig abzuschätzen. Das hänge unter anderem davon ab, ob die Fahrbahn gereinigt werden müsse.

„Vorsichtig geschätzt“ könne die Vollsperrung der A1 jedoch bis in den Mittag hinein anhalten, sagte ein Sprecher der Polizei. Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren. (dpa)