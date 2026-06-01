Olympia ist gescheitert – „bis auf die Knochen blamiert“

Das Hamburger Olympia-Referendum ist gescheitert – jetzt wird es Zeit für die Analyse. Warum haben teure Kampagnen für die Spiele nicht gefruchtet? Welche Konsequenzen müssen gezogen werden? Und wie geht es jetzt mit Hamburgs Infrastruktur weiter? Die Linksfraktion, Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und der Senat sowie der Landeswahlleiter äußern sich am Montag nacheinander in mehreren Pressekonferenzen. Verfolgen Sie das Geschehen hier in unserem Liveticker.