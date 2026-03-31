Update zur Wolf-Attacke in Hamburg: Die Pressekonferenz mit Fegebank

Am Montag hat ein wilder Wolf in einer Einkaufspassage in Altona eine Frau angegriffen. Das Tier lief quer durch die Hamburger Innenstadt, bis Polizisten es am Jungfernstieg aus der Binnenalster fischten. Am Wochenende streifte das Tier bereits durch Blankenese. Hamburgs Umweltsenatorin und Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) gibt ein Update zur Lage, wir sind live dabei.