Olympia-Bewerbung: Eine Million Billig-Tickets für Hamburger geplant

Der Senat will die Olympischen Sommerspiele nach Hamburg holen und stellt am Dienstag um 12.30 Uhr sein Bewerbungskonzept vor: Im vergangenen Jahr hatte die Stadt in allen sieben Bezirken Beteiligungsformate abgehalten – die Ideen und Sorgen der Bürger sollen sich jetzt im Konzept widerspiegeln. Ende Mai dürfen die Hamburger darüber abstimmen, ob sie die Spiele in der Stadt haben wollen. Wir sind bei der Präsentation des Konzepts dabei und halten Sie in unserem Liveticker auf dem Laufenden.