Zeuge ist krank: Block-Prozess geht trotzdem weiter

Der Block-Prozess geht weiter: Auch am 48. Verhandlungstag muss sich Steakhouse-Erbin Christina Block (53) vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Sie soll die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in der Silvesternacht 2023/2024 in Auftrag gegeben haben. Block bestreitet die Vorwürfe. Eigentlich sollte heute der Psychologe weiter aussagen, der die 53-Jährige über 100 Stunden beraten hatte – doch das wurde abgesagt. Stattdessen dreht sich voraussichtlich ein weiteres Mal alles um die Zeugenaussage eines mutmaßlichen Entführers.