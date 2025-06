Rund 300 Arbeitsplätze, sechs Geschosse, ein Dachgarten und eine Grünfassade sind das Ziel: Nach jahrelanger Planung, einigen Krisen und Verzögerungen nimmt das Bauprojekt zum „Neuen Amt Altona“ in der Neuen Großen Bergstraße immer mehr Form an. Die Grundsteinlegung für den Neubau fand bereits im Februar dieses Jahres statt, am Montagvormittag wurde nun ein weiteres Teilziel des Projekts eingeleitet – die Holzbauphase. Sie zeigt das Besondere an dem Projekt.

Bereits 2018 wurde das Alte Finanzamt Altona zum Verkauf ausgeschrieben. Das „Neue Amt Altona“ konnte im Konzeptverfahren überzeugen: Es will ein nachhaltiges, gemeinwohlorientiertes Bau- und Immobilienprojekt mit ökologischem und sozialem Anspruch sein.

Der Abriss der Ladenzeile an der Neuen Großen Bergstraße fand im Herbst 2024 statt. Es soll ein Neubau im Herzen Altonas entstehen, der ab Ende 2025 als genossenschaftlich organisiertes Co-Working-Space fungieren soll. Zugleich soll der Kreativstandort im Alten Finanzamt Altona erhalten bleiben und langfristig durch die Genossenschaft gesichert werden. Die beiden Bauten sollen dann auf einer Höhe mit allen Etagen verbunden sein.