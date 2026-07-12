Nach Unfall mit Linienbus: 19-jähriger Fahrer schwebt in Lebensgefahr, seine gleichaltrige Beifahrerin wurde schwer verletzt.

Der Pkw und der Linienbus wurden bei dem Unfall schwer beschädigt. Holstein-Report

Zwei 19-Jährige sind nach einem Zusammenstoß mit einem Linienbus in Elmshorn (Kreis Pinneberg) schwer verletzt worden, einer der beiden schwebt in Lebensgefahr.

Der 19-jährige Autofahrer hatte an einer Kreuzung den Bus übersehen und ihm die Vorfahrt genommen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrer lebensbedrohlich und seine gleichaltrige Beifahrerin schwer verletzt wurden. Der 73 Jahre alte Busfahrer blieb unverletzt. Im Bus hatten sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine weiteren Insassen befunden. (dpa/mp)