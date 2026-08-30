Linienbus prallt gegen Laternenmasten – Fahrer im Krankenhaus

Ein Linienbus der VHH ist in Hamburg-Bergedorf von der Straße abgekommen und gegen zwei Laternenmasten geprallt. Die Fahrgäste hatten Glück im Unglück.

Ein Linienbus ist am frühen Sonntagmorgen in Hamburg-Bergedorf von der Straße abgekommen und gegen zwei Laternenmasten gefahren. Der Bus der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) sei gegen 4.49 Uhr auf dem Curslacker Neuen Deich kurz vor der Anschlussstelle Bergedorf der Autobahn 25 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit.

Der Bus der Linie 124 war nach MOPO-Informationen mit sechs Fahrgästen besetzt. Nach dem Unfall kam das Fahrzeug nach etwa 100 Metern neben der Straße zum Stehen. Die Fahrgäste blieben unverletzt.

Nach Unfall in Bergedorf: Feuerwehr birgt Fahrer aus dem Bus

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Der Fahrer wurde von der Feuerwehr aus dem Bus geborgen und unter Notarztbegleitung in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer Untersuchung verließ er die Klinik später. Möglicherweise hatte er einen medizinischen Notfall während der Fahrt.

Für die Bergung des Busses und die Beseitigung der beschädigten Laternen blieb der Curslacker Neue Deich bis etwa 8 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Der Elektrobus wurde in eine VHH-Werkstatt geschleppt. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Unfalls. (mp/dpa)