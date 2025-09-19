Bus bleibt im Elbtunnel liegen: Gäste müssen umsteigen – langer Stau auf A7

Am frühen Freitagmorgen ist im Elbtunnel ein Reisebus liegengeblieben. Reisende mussten umsteigen, der Bus wurde abgeschleppt. Aktuell gibt es noch Rückstau auf der A7.

Reisebus-Panne sorgt für Sperrung im Elbtunnel

Gegen 5.30 Uhr blieb der Reisebus im Elbtunnel liegen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt am Fahrzeug aus.

Der Elbtunnel wurde gesperrt. Ungefähr eine Stunde mussten die Passagiere auf einen Ersatzbus warten, bis sie umsteigen konnten.

Langer Stau auf der A7 bis nach Heimfeld

Der Bus wurde daraufhin abgeschleppt. Bis zu diesem Zeitpunkt war eine Fahrbahn der A7 noch gesperrt. Ab 7.55 Uhr, so die Pressestelle der Polizei Hamburg, sei alles wieder offen und freigegeben gewesen. Die Beamten verzeichneten aber einen langen Rückstau – auch aufgrund des Berufsverkehrs – bis nach Heimfeld.