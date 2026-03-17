Lieferservice-Ranking: Hamburger Restaurant das beste in Deutschland

Ein Hamburger Restaurant hat bei den deutschlandweiten Lieferando-Awards den 1. Platz belegt. Bereits im vergangenen Jahr konnte ein Hamburger Anbieter an die Spitze klettern.

„Infinity Sushi“, das in Hamburg drei Standorte betreibt (Barmbek Süd, Langenhorn, Tonndorf), wurde zum besten Restaurant in Deutschland gewählt. Das Restaurant erzielte eine durchschnittliche Bewertung von 4,9 Sternen bei mehr als 1800 Bewertungen. Zudem gewann es den lokalen Award als bestes Sushi-Restaurant in Hamburg.

Lieferando-Awards: Lieferdienst aus Winterhude ebenfalls ausgezeichnet

Außerdem wurde der Winterhuder Lieferdienst Vy Dilevery, der im vergangenen Jahr ebenfalls ausgezeichnet wurde, zum lokalen Favoriten der Hamburger Nutzer:innen gewählt.

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Der 2. Platz ging an die Restaurantkette „Burgerme“, Platz 3 an „Call a Pizza“. Die Abstimmung fand online zwischen dem 19. Januar und dem 1. Februar statt. Zehntausende Lieferando-Nutzer:innen wählten ihre Favoriten aus über 460 Nominierten. Eine Jury hatte zuvor die zehn besten Anbieter pro Kategorie ausgewählt. Die Kategorien reichten dabei vom besten Döner-Restaurant bis zur besten Einzelhandelskette, bei der Media Markt den 1. Platz belegte.