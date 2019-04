Lieblings-Italiener in Hamburg: : Stimmen Sie ab! Wo schmeckt‘s am besten?

Ob Antipasti, Pizza, Pasta in allen Variationen und leckere Desserts mit klangvollen Namen: Die Italiener verstehen es, den Gaumen zu verwöhnen. Dass auch die Hamburger auf die italienische Küche abfahren, sieht man an der Vielzahl der Restaurants in der Hansestadt. Da hat man schon mal die Qual der Wahl.

Dabei sprechen wir der Einfachheit halber immer vom „Italiener“, der aber eine Enoteca, eine Trattoria, eine Osteria, eine Pizzeria oder ein Ristorante sein kann. Gasthäuser, die regional stark geprägt sind. Und gerade die Vielfalt Italiens mit ihren zwanzig Regionen macht diese exzellente Küche aus. Wichtig sind stets die Leidenschaft in der Küche und vor allem: Die Liebe zum Produkt.

Haben Sie Ihren Lieblings-Italiener in Hamburg schon gefunden? Wir haben hier eine Liste mit 50-Top-Tipps von MOPO-Lesern und Redakteuren zusammengestellt.

Stimmen Sie ab! Die MOPO sucht den beliebtesten Italiener der Stadt