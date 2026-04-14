Ein Supermarkt wird zur Partymeile: Bei der „Rewe Single-Night“ in Winterhude feierten Hunderte Gäste zwischen Regalen und Kassen – und lernten sich dabei kennen. Immer mehr, vor allem jüngere Menschen, haben genug vom Online-Dating und suchen wieder direktere Begegnungen – Veranstaltungen wie diese werden entsprechend beliebter. Die MOPO war dabei und hat sich ins Getümmel geworfen.

