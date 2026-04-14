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Bei der „Rewe Single-Night” in Winterhude wird einmal im Jahr die Ladenfläche zur Tanzfläche – einkaufen kann man trotzdem.

Bei der „Rewe Single-Night” in Winterhude wird einmal im Jahr die Ladenfläche zur Tanzfläche – einkaufen kann man trotzdem. Foto: Marius Röer

  • Winterhude

paidKann man im Supermarkt die große (oder kleine) Liebe finden?

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Ein Supermarkt wird zur Partymeile: Bei der „Rewe Single-Night“ in Winterhude feierten Hunderte Gäste zwischen Regalen und Kassen – und lernten sich dabei kennen. Immer mehr, vor allem jüngere Menschen, haben genug vom Online-Dating und suchen wieder direktere Begegnungen – Veranstaltungen wie diese werden entsprechend beliebter. Die MOPO war dabei und hat sich ins Getümmel geworfen.

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