Während des Transports der neuen Sternbrücke erstrahlten zahlreiche LEDs in rotem Licht. Christian Charisius/dpa

Rot leuchtend rollte die neue Sternbrücke in der Nacht durch Hamburg – das sorgte bei vielen Schaulustigen für Begeisterung. Hinter den Lichtern steckt mehr als nur ein technischer Zweck. Was als Nächstes geplant ist.

Wie ein Bahnsprecher der MOPO mitteilte, handelte es sich bei den Lichtern – die den Brückenrohbau während des Transports in der Nacht erhellten – um die LED-Leuchten der künftigen Straßenbeleuchtung. Sie sollen in Zukunft die Kreuzung unterhalb der Brücke ausleuchten.

Was anlässlich des CSD geplant ist

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Dass die Lichter den Transport erhellten, hatte in erster Linie keine technischen Gründe. Sie waren bereits im Zuge der Transportvorbereitung am 29. Juli angeknipst und von vielen Zuschauern bestaunt worden. Zudem diente die Beleuchtung auch als Arbeitslicht während des Transports.

Auch die Farbwahl fiel nicht unbedacht: Das rote Licht der LEDs repräsentierte die Unternehmensfarbe der Deutschen Bahn.

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Das bleibt vorerst jedoch nicht die letzte Lichtershow: Auch am Samstag (1. August) sollen die LEDs erneut erstrahlen. Dieses Mal in den Farben des Regenbogens, so der Bahnsprecher. Der Anlass: die CSD-Demo im Rahmen der Pride-Week in Hamburg. (mp)