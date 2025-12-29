Zeichen gegen Einsamkeit: Tausende wollen Alster zum Leuchten bringen

Ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier – und schon hat Hamburg ein leuchtendes Zeichen gegen Einsamkeit gesetzt. Für den Rutsch ins neue Jahr will das Sportmagazin „Sporting Hamburg“ mit „Hamburg Together“ eine Aktion an der Alster starten, die den Zusammenhalt stärken soll: gemeinsam gegen das Alleinsein.

Am 31. Dezember soll sich gegen 16 Uhr eine Menschenkette um das Ufer der Außenalster bilden und die Teilnehmer:innen sollen um 16.20 Uhr mit Taschenlampen oder Handykameras Licht machen. So will „Hamburg Together“ die Stadt zum Leuchten bringen und ein sichtbares Signal für mehr Miteinander und Zusammenhalt setzen.

Aktion an der Alster gegen Einsamkeit

„2025 hatte Licht, aber durchaus auch Schatten – Krisen, Kriege, Kummer, persönliche, schwierige Momente. Zum Jahreswechsel wollen wir ein Zeichen setzen: You are not alone“, so die Initiatoren. Einsamkeit ist auch unter jungen Menschen verbreitet. Die Ergebnisse einer Studie aus dem Jahr 2024 zeigen: 51 Prozent der 18- bis 35-Jährigen fühlen sich moderat einsam, zwölf Prozent von ihnen sehr einsam.

Die Initiatoren der Aktion erwarten rund 6500 Menschen – 6500 Lichter gegen Einsamkeit. Die Veranstaltung ist kostenlos und bedarf keiner Anmeldung. Nachdem die Lichter mit Drohnen fotografiert werden, können die Teilnehmer:innen noch um die Alster spazieren. Ende des Spektakels ist 17.30 Uhr.