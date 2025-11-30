Deko-Frust und Firmen-Weihnacht: 15 Sätze zum Advent

Sonntag ist der 1. Advent und damit ist sie offiziell eröffnet, die Vorweihnachtszeit. Die einen freuen sich wie ein Honigkuchenpferd auf die schönste Zeit des Jahres, die anderen würden am liebsten bis Silvester in Winterschlaf gehen. 15 Sätze, die jetzt wieder in Hamburger Büros und an Glühweinständen, beim Abendbrot und in Familienchats auftauchen.

Nee, bei deinen Eltern waren wir letztes Jahr. Diesmal sind meine dran. Und ich sag noch, knüll die Lichterkette nicht so in den Karton, jetzt ist die total vertüdelt! Nee, keine Zeit, ich muss die ganze Nacht die Adventskalender für die Kinder fertig machen. Vorsicht, deine Mutzenmandeln! Zu spät, jetzt hast du den ganzen Puderzucker auf der Jacke. Boah, die S-Bahn hat wieder Weichenprobleme, hat ja drei Flocken geschneit. Glühwein wärmt ja eigentlich gar nicht, weil der Alkohol die Blutgefäße… ach egal, gib her. Wie, schrecklich? Ich finde die total schön, diese Mützen mit Beleuchtung. Meine kann sogar Musik machen! Adventskranz hol ich nächste Woche, da gibt’s die für die Hälfte. Hast du gesehen, was der Schokoweihnachtsmann / die Bratwurst / der Glühwein inzwischen kostet? Spinnen die? Au ja! Lasst uns Schrottwichteln machen am letzten Arbeitstag! Hier die Doodle-Liste für das Keksebacken. Bitte bis Mittwoch eintragen! Wollen die die Flugzeuge umleiten, oder warum haben die ihr Haus so beleuchtet? Ob Kollege Schröder wieder diesen hässlichen Rentierpulli anzieht zur Weihnachtsfeier? Und mit wem der diesmal wohl abdampft? Wo ist dieses lange Feuerzeug, das ich letztes Jahr extra für die Kerzen gekauft habe? Jetzt hört doch mal auf, ständig über „Last Christmas“ zu meckern! Das gehört dazu!