„Letzter Hoffnungsschimmer“: Feuerroter Himmel – aber ab jetzt wird es nass

Es war ein letzter Gruß eines Hochs: In vielen Orten in Norddeutschland zeigte sich der Himmel rund um den Sonnenaufgang spektakulär und farbenfroh. Solch ein feuerrotes Wetter-Schauspiel werden Hamburger erstmal nicht so schnell wiedersehen.

In den kommenden Tagen wird es deutlich weniger bunt, sagt ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg. „Es war im Grunde der letzte Hoffnungsschimmer.“ Von nun an werde es grau im Norden.

Wetter im Norden: Stark bewölkt und immer wieder Regen

Farbspektakel: Der Himmel über Hamburg-Langenhorn am Dienstagmorgen. In den kommenden Tagen wird das Wetter weit weniger strahlend. Till Stoppenhagen Farbspektakel: Der Himmel über Hamburg-Langenhorn am Dienstagmorgen. In den kommenden Tagen wird das Wetter weit weniger strahlend.

Dafür sorge ein Frontensystem, das aus dem Westen heranziehe. „Das sorgt hier und da für leichten Regen und das wird auch das Thema der kommenden Tage bis Donnerstag sein.“ Das Wetter werde stark bewölkt sein und immer wieder Regen und Sprühregen geben. „Dass man komplett trocken durch den Tag kommen wird, das wird nicht der Fall sein.“

Das könnte Sie auch interessieren: Wichtiger Baustart in Hamburg: „Wir machen ernst, wir glauben an Wasserstoff”

Dabei sollen die Temperaturen relativ mild für die Jahreszeit werden. Der DWD erwartet in Hamburg und Schleswig-Holstein in den nächsten Tagen fünf bis acht Grad Celsius, in Mecklenburg-Vorpommern drei bis fünf Grad erwartet. (dpa)