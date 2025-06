Letzte Folge der Kult-Serie: Nach 53 Jahren machen sie Schluss mit „Hanni und Nanni“

Seit mehr als 50 Jahren lauschen Kinder den Geschichten der Zwillinge Hanni und Nanni, es gibt sie länger als die Abenteuer der drei ???. Doch jetzt ist Schluss mit der Hörspielreihe. Jubiläumsfolge 80 soll die letzte sein. Für die Fans gibt es aber auch eine gute Nachricht.

Am 20. Juni erscheint mit Folge 80 „Ein Hoch auf Hanni und Nanni“ das Finale der Hörspielserie. In der zweistündigen Doppelfolge geht es um die Zukunft des Internats Lindenhof, in dem Hanni und Nanni leben. Es soll verkauft werden, was den Mädchen sauer aufstößt. Gemeinsam mit ihren Freunden arbeiten sie an einer Lösung, um das Internat zu retten.

Schwerer Abschied

Im Jahr 1972 nahm sich Heikedine Körting den Büchern der Autorin Enid Blyton an und machte die ersten Hörspiele daraus – mit Erfolg. Für jede der ersten zwölf Folgen gab’s die Goldene Schallplatte. „Niemand in der Welt hätte sich vorstellen können, dass eine Hörspielserie seit 53 Jahren immer weiter fortgesetzt wird – und vor allem mit diesen wunderbaren Sprecherinnen, die noch aus damaliger Zeit dabei sind“, sagt die Hamburger Hörspiel-Legende, die gerade ihren 80. Geburtstag feierte.

Die letzte Folge erscheint beim Label Europa auf Doppel-CD, als Download und in Streamingportalen. Heikedine Körting verabschiedet sich gemeinsam mit den langjährigen Sprecherinnen der Zwillinge vom Lindenhof, Regine Lamster (Hanni) und Manuela Dahm (Nanni).

Aber so ganz vorbei ist es dann doch nicht. Im Herbst 2025 sollen die beliebten Zwillinge zurückkehren. Es soll ein neues, moderneres Konzept mit neuen Stimmen geben, inspiriert von den Büchern von Enid Blyton. Wann genau die erste Folge veröffentlicht wird, steht noch nicht fest.