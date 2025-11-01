Manchmal entstehen die besten Ideen mitten im Alltag, wenn man sie am wenigsten erwartet. Ein Hamburger Vater beobachtete seinen Sohn beim Kartenspiel und staunte, wie schnell das Kind Zahlen lernte. Begeistert beschlossen er und seine Frau, daraus ein eigenes Lernspiel zu entwickeln, das Kinder spielerisch an Buchstaben und Zahlen heranführt. Heute begeistern ihre Kartenspiele nicht nur Familien, sondern auch Kitas und Schulen in Hamburg.





