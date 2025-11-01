mopo plus logo
Das Ehepaar Pia und Arne Hardt mit ihrem Kartenspiel „Buchstaben Klacks" und „Zahlen Klacks".

Das Ehepaar Pia und Arne Hardt mit ihrem Kartenspiel „Buchstaben Klacks” und „Zahlen Klacks”. Foto: Alster- und ElbHarmonie Hardt GmbH

  • Alsterdorf

paidIn Kitas und Schulen beliebt: Hamburger Eltern erfinden besonderes Lernspiel

Manchmal entstehen die besten Ideen mitten im Alltag, wenn man sie am wenigsten erwartet. Ein Hamburger Vater beobachtete seinen Sohn beim Kartenspiel und staunte, wie schnell das Kind Zahlen lernte. Begeistert beschlossen er und seine Frau, daraus ein eigenes Lernspiel zu entwickeln, das Kinder spielerisch an Buchstaben und Zahlen heranführt. Heute begeistern ihre Kartenspiele nicht nur Familien, sondern auch Kitas und Schulen in Hamburg.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Kommentare öffnen arrow right in circle
 
