Jens Spahn und sein Ehemann sind mithilfe einer Leihmutter in den USA Eltern geworden – und Deutschland erlebt eine hitzige Sommerdebatte, in der es längst nicht mehr um ein Baby geht, sondern um Frauenrechte, Ausbeutung und Doppelmoral. Und um die Frage: Muss Deutschland seine Gesetze ändern?

Die Verfassungsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf fordert genau das. Vor einem Jahr war ihre Wahl ins Bundesverfassungsgericht gescheitert, weil ihre liberale Haltung zu Schwangerschaftsabbrüchen der CDU (und Jens Spahn) nicht passte, nun verteidigt sie die Lebensentscheidung des Jens Spahn, der sich damals gegen ihre Wahl stemmte.

Das Verbot sei „paternalistisch“ und mit dem Menschenbild des Grundgesetzes nicht vereinbar, so die Juristin, solange Frauen sich freiwillig für eine Leihmutterschaft entschieden. Ihr zentraler Satz: „Man darf Frauen und insofern auch Leihmütter nicht gegen ihren erklärten Willen vor sich selbst schützen.“ Der Staat müsse aufklären und schützen – aber nicht jede freiwillige Entscheidung verbieten.

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Leihmutterschaft: Ethikrat gespalten

Selbst Helmut Frister, Vorsitzender des Deutschen Ethikrats, zeigt sich vorsichtig offen für neue Gesetze: Denkbar wäre etwa eine Bindung an altruistische Motive, also eine selbstlose Leihmutterschaft, sagte Frister im Deutschlandfunk – räumte aber ein, er sei „gespalten“ in der Frage.

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Aus der Union kam prompt scharfer Widerspruch. Der sonst stets verbindliche Armin Laschet geißelte die Position der Juristin Brosius-Gersdorf als „plump“ und schrieb, es sei „ein Segen“, dass sie nicht im Bundesverfassungsgericht sitze. CDU-Vizechefin und Familienministerin Karin Prien sagte dem Medienportal „The Pioneer“, dass auch die altruistische Leihmutterschaft mit dem Werteverständnis der CDU unvereinbar sei. Tatsächlich hatte die Partei im Februar, als das Spahn-Baby längst unterwegs war, so entschieden. Dass der werdende Vater Jens Spahn das mitgetragen hat, wurde ihm jetzt zum Verhängnis.

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Alice Schwarzer gegen Leihmutterschaft

Auch Alice Schwarzer attackiert Spahn frontal. „Zu Recht ist Leihmutterschaft in Deutschland verboten“, erklärte sie. Menschen seien keine Ware. Spahn habe als christdemokratischer Spitzenpolitiker dieses Verbot für sein privates Glück unterlaufen.

Hendrik Streeck, CDU-Suchtexperte der Regierung, ist ebenfalls mithilfe einer amerikanischen Leihmutter Vater geworden. Um ihn ist es still: Streeck habe, anders als Spahn, keine Forderungen vertreten, die seiner persönlichen Lebensführung widersprächen, heißt es dazu.

Terre des Femmes hält trotzdem grundsätzlich dagegen. Die Frauenrechtsorganisation warnt vor einem Markt, in dem Schwangerschaft zur Dienstleistung werde. Schwangerschaft und Geburt seien körperlich und psychisch belastend; gerade ärmere Frauen könnten unter Druck geraten, ihren Körper für andere zur Verfügung zu stellen. Für die Gegnerinnen ist Leihmutterschaft deshalb keine reine Frage der Selbstbestimmung, sondern auch eine Frage von Macht und Geld.

Linke: Glaubwürdigkeit ist das Problem

Von links kommt ebenfalls Kritik – aber mit anderem Ton. Linken-Fraktionschef Sören Pellmann sieht Spahns Fall als Glaubwürdigkeitsproblem. Für normale Menschen gälten Gesetze, für Spitzenpolitiker nicht. Zugleich warnt die Linke vor „Zweiklassenmedizin“: Wer reich ist, kann sich den Kinderwunsch in den USA erfüllen; wer wenig Geld hat, bleibt ausgeschlossen.