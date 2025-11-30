Leichnam in Hamburger Wald gefunden

Am Rande eines großen Hamburger Waldgebiets wurde eine Leiche entdeckt. Nach MOPO-Informationen handelt es sich bei dem Toten im Niendorfer Gehege um einen 87-Jährigen aus Stellingen, der seit dem 13. November vermisst worden war. An jenem Tag hatte er die Wohnung seiner Lebensgefährtin verlassen und war verschwunden. Er soll schwer krank und teilweise orientierungslos gewesen sein.

Der Tote habe abseits einer kleinen Straße gelegen, sagte ein Polizeisprecher. Die Todesermittler gingen derzeit davon aus, dass der ältere Mann durch einen Sturz ums Leben kam. Er habe eine Platzwunde am Kopf erlitten. Es gebe keine Anzeichen für ein Fremdverschulden, hieß es weiter.

Das könnte Sie auch interessieren: Familienstreit? Frau soll Verwandten mit Messer verletzt haben

Der Leichnam wurde zur genauen Ermittlung der Todesursache ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. (dpa)