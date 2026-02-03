Geheimnis gelüftet: Legendärer Hamburger Comedy-Club kehrt zurück auf den Kiez

Jetzt ist es raus: Der legendäre Hamburger „Quatsch Comedy Club“ kündigte Ende 2025 an, dass er vom Wasser zurück an Land zieht. Rund drei Jahre war die Talentschmiede zuletzt auf dem Raddampfer „Queen” zu Hause gewesen. Wo es hingehen soll, war lange ein Geheimnis – jetzt haben die Macher verkündet, dass der Club auf den Kiez zurückkehrt.

Mit einer großen letzten Liveshow verabschiedet sich der „Quatsch Comedy Club“ am 31. Januar von der „Queen”. Nun kehrt der Comedy-Club von Gründer Thomas Hermanns zurück auf den Kiez – ins Imperial Theater.

„Quatsch Comedy Club“ kehrt ins Imperial Theater zurück

In seiner mehr als 30-jährigen Geschichte war er hier Mitte der 1990er Jahre bis 2002 schon einmal zu Hause. In dieser Zeit etablierte sich der Stand-Up-Comedy-Club zur festen Größe im deutschen Entertainment.

Das Imperial Theater auf dem Kiez wird zur neuen Heimat des „Quatsch Comedy Clubs“ (Archivbild). picture alliance / Eibner-Pressefoto | Wolfgang Frank/Eibner-Pressefoto Das Imperial Theater auf dem Kiez wird zur neuen Heimat des „Quatsch Comedy Clubs“ (Archivbild).

„Der Quatsch Comedy Club gehört fest zur Geschichte des Imperial Theaters. Umso mehr freuen wir uns, das Originalformat ab Mai 2026 wieder regelmäßig bei uns begrüßen zu dürfen”, sagt Florian Lienkamp, Geschäftsleitung Imperial Theater. „Diese Rückkehr verbindet Tradition mit frischer Live-Comedy und wird das Imperial Theater erneut zum Treffpunkt für die besten Comedians/Comediennes des Landes machen.”

Am neuen Standort wird einmal im Monat ein Gastgeber auf vier Comedians treffen. Der Vorverkauf startet am 10. Februar. (abu)