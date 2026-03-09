mopo plus logo
Das „Kir“

Die Tage in Eimsbüttel sind gezählt: Das „Kir“ verlässt den Langenfelder Damm und zieht neben die Deichtorhallen. Foto: Christiane Tauer

  • Hammerbrook

paidLegendärer Hamburger Club findet endlich ein neues Zuhause

Schwarze Wände, Nebelstimmung und Depeche Mode: Für ganze Generationen von Hamburger Indie-Fans ist das „Kir“ ein zweites Wohnzimmer. Doch in den 50 Jahren seiner Existenz drohte dem Musikclub immer wieder das Aus. Mehrmals musste er umziehen. Auch der jetzige Standort in Eimsbüttel war nur eine Übergangslösung. Jetzt bekommt das „Kir“ endlich ein neues Zuhause – und Hamburg eine neue Partymeile.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

