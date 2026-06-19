St. Paulis Kultclub „Gruenspan“ muss raus aus der Großen Freiheit – aber die Musik spielt weiter. Für die Sanierungszeit bekommt das Gruenspan eine neue Bühne in historischer Kulisse.

Der Musicclub „Gruenspan” mit großer Fassadenmalerei an der Großen Freiheit auf St. Pauli. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Ab dem 1. Juli 2026 kann der Livemusikclub seine Interimsspielstätte in der Halle D auf dem Fleischgroßmarkt Hamburg übernehmen. Rund 1000 Quadratmeter stehen dem „Gruenspan“ künftig an der Lagerstraße 17 zur Verfügung – mitten zwischen Schanze und Karoviertel. Platz ist dort für bis zu 900 Gäste.

Der Umbau der historischen Halle ist inzwischen abgeschlossen. Rund 2,6 Millionen Euro flossen in die Herrichtung des neuen Standorts. Finanziert wurde das Projekt aus Mitteln der Behörde für Kultur und Medien sowie dem Quartiersfonds des Bezirks. Umgesetzt wurde es von Sprinkenhof gemeinsam mit Finanzbehörde, Kulturbehörde, Bezirk, Fleischgroßmarkt Hamburg und den „Gruenspan“-Betreibern.

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Die neue Spielstätte ist barrierefrei zugänglich und technisch auf einen modernen Clubbetrieb ausgelegt. Auch der historische Vorderbau wurde in Abstimmung mit dem Denkmalschutz rekonstruiert. Der Zugang erfolgt direkt über die Lagerstraße 17 – dafür wurde die bestehende Mauer geöffnet.

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„Gruenspan“: Bis mindestens Ende 2028 am Fleischgroßmarkt

Nötig wurde der Umzug, weil das Stammhaus an der Großen Freiheit 58 umfassend saniert wird. Geplant sind unter anderem Arbeiten an der Fassade, Verbesserungen beim Brandschutz, ein barrierefreier Ausbau sowie zusätzliche Neben-, Technik- und Backstageflächen. Auch das berühmte 500 Quadratmeter große Wandbild von Werner Nöfer und Dieter Glasmacher aus dem Jahr 1968 soll auf der neuen Fassade wieder aufgetragen werden.

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Bis mindestens Ende 2028 soll der Spielbetrieb am Fleischgroßmarkt weiterlaufen. Danach kehrt das „Gruenspan“ zurück an die Große Freiheit – modernisiert, barrierefrei und mit mehr Platz: Die Kapazität am Hauptstandort soll auf 1100 Personen steigen. Insgesamt liegt das Volumen des Sanierungsprojekts bei rund 18,9 Millionen Euro.