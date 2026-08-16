Ein Großfeuer hat in der Nacht zu Sonntag das Ex-Hotel „Hamburg Blick“ erfasst. Das Haus, das zuletzt nur noch ein Lost Place war, blickt auf eine lange Geschichte zurück.

Blick auf das ehemalige „Berghotel Hamburg Blick“. Links befanden sich Rezeption und Restaurant, und rechts ist der Hotelkomplex zu sehen, in dem es 2023 gebrannt hatte Florian Quandt

Meterhohe Flammen, weithin sichtbarer Feuerschein und rund 200 Einsatzkräfte: In der Nacht zu Sonntag hat es im ehemaligen „Berghotel Hamburg Blick“ in Hausbruch erneut gebrannt. Der Großbrand trifft einen Ort mit langer Geschichte.

Für die Menschen in Hausbruch ist das mehr als 130 Jahre alte Ex-Hotel seit Jahren nur noch ein Lost Place. Seit der Einstellung des Betriebs vor gut sechs Jahren verfällt das Gebäude und lockt immer wieder ungebetene Besucher an.

Nicht das erste Feuer in dem Ex-Hotel in Hausbruch

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Dabei kam es auch mehrfach zu Bränden. In der Nacht zum 17. Dezember 2023 zerstörte ein Großfeuer bereits weite Teile des Komplexes, darunter Restaurant, Kegelbahn, Schwimmbad und Seminarräume. Die schwierige Wasserversorgung auf dem Wulmsberg erschwerte damals die Löscharbeiten erheblich.

Die Brandschäden von 2023 sind hier gut zu erkennen. Florian Quandt

Im März 2026 brannte es erneut, diesmal in Teilen eines Anbaus. Rund 50 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Die Zukunft des Hauses war zuletzt ungewiss.

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Dabei war das Gasthaus einmal ein beliebtes Ausflugsziel. Bereits 1892 eröffnete auf dem nur 74 Meter hohen Wulmsberg die „Sennhütte“. Von dort bot sich Besuchern ein weiter Blick über die Elbe bis nach Blankenese. Im Winter kamen die Harburger zum Rodeln auf den Berg.

Ein Bild aus dem Winter: Zwei Löwen „bewachen“ den Eingang zum Hotel auf dem Wulmsberg. Florian Quandt

„Berghotel Hamburg Blick“: Ein Haus mit langer Geschichte

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Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm die Signal Iduna die Immobilie. Die Versicherung ließ mehrere Anbauten errichten und nutzte die Anlage für Seminare und Tagungen.

Eine neue Ära begann 2001: Der Harburger Gastronom Hüseyin Cekirdek kaufte das Haus, renovierte die 84 Zimmer und gab ihm den Namen „Berghotel Hamburg Blick“. Rund 900 in der Türkei gefertigte Ölgemälde ließ er in den Hotelgängen aufhängen. Noch 2017 schwärmte Cekirdek gegenüber der MOPO von den Wanderwegen direkt vor der Tür und vor allem von der außergewöhnlichen Aussicht.

Blick ins Restaurant des ehemaligen Berghotels. Florian Quandt

Genau die weckte später auch das Interesse des Hamburger Unternehmers Alexander Garbe („Stilwerk“). 2019 beschäftigte er sich mit dem Anwesen, 2021 präsentierte er große Pläne: Unter dem Namen „Stilwerk Hotel Bergblick“ sollte ein modernes Haus mit 100 Zimmern und 15 Appartements für Langzeitgäste entstehen. Dann kam Corona – und aus dem Projekt wurde nichts. Das Gebäude verkam.

Die Kegelbahn des Hotels. Florian Quandt

Zukunft des ehemaligen „Berghotels Hamburg Blick“ war zuletzt ungewiss

Trotz jahrelangen Leerstands und der schweren Schäden wurde das rund 16.312 Quadratmeter große Grundstück Anfang 2026 noch für knapp fünf Millionen Euro auf einem Immobilienportal angeboten. Geworben wurde mit dem unverbaubaren Blick Richtung Elbe. Die Möglichkeiten auf dem im Landschaftsschutzgebiet gelegenen Areal sind allerdings stark eingeschränkt. Das Angebot ist inzwischen gelöscht, wem das Grundstück derzeit gehört, ist unklar.

Mit dem erneuten Großbrand in der Nacht zu Sonntag setzt sich nun die traurige Entwicklung eines Hauses fort, das einst gerade wegen seiner außergewöhnlichen Lage hoch über Hamburg Besucher anzog.