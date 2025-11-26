mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Blick auf ein Wohnhaus in Eidelstedt

Das Wohnen in Hamburg wird immer teurer. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Georg Wendt

  • Rahlstedt/Jenfeld

paid„Legehennen-Batterie“: Die neue Masche auf dem Hamburger Wohnungsmarkt

kommentar icon
arrow down

Dass der überhitzte Wohnungsmarkt in Hamburg seltsame Blüten treibt, ist hinlänglich bekannt. Seit Kurzem breitet sich aber ein relativ neues, teures Modell der klassischen Monteurswohnung auf den Plattformen aus: Eine Wohnung – für bis zu elf Personen. So preist ein Immobilienmakler sein Angebot in Rahlstedt an. Marc Meyer, Rechtsanwalt von Mieter helfen Mietern, macht das „fassungslos“.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test