„Legehennen-Batterie“: Die neue Masche auf dem Hamburger Wohnungsmarkt
Dass der überhitzte Wohnungsmarkt in Hamburg seltsame Blüten treibt, ist hinlänglich bekannt. Seit Kurzem breitet sich aber ein relativ neues, teures Modell der klassischen Monteurswohnung auf den Plattformen aus: Eine Wohnung – für bis zu elf Personen. So preist ein Immobilienmakler sein Angebot in Rahlstedt an. Marc Meyer, Rechtsanwalt von Mieter helfen Mietern, macht das „fassungslos“.
