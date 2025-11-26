Dass der überhitzte Wohnungsmarkt in Hamburg seltsame Blüten treibt, ist hinlänglich bekannt. Seit Kurzem breitet sich aber ein relativ neues, teures Modell der klassischen Monteurswohnung auf den Plattformen aus: Eine Wohnung – für bis zu elf Personen. So preist ein Immobilienmakler sein Angebot in Rahlstedt an. Marc Meyer, Rechtsanwalt von Mieter helfen Mietern, macht das „fassungslos“.





