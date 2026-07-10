Discounter ist vor mehr als zwei Jahren an neuen Standort gezogen. Seitdem steht das alte Gebäude leer. Aber auf dem Parkplatz ist trotzdem viel Bewegung.

Der Neubau des Aldi-Marktes ist schon weit mehr als zwei Jahre her, in der Cuxhavener Straße 402 läuft der Betrieb. Auch in der Bäckerei nebenan im historischen Reetdach-Gebäude. Doch was wird aus dem Gelände am alten Standort in der Cuxhavener Straße 66? Das Gebäude steht seit dem Umzug leer.

Wie Aldi auf MOPO-Nachfrage angibt, ist das Gelände bereits verkauft, den neuen Eigentümer möchte man in der Pressestelle des Discounters aber nicht preisgeben.

Aldi Cuxhavener Straße: Käufer vermietet Parkplätze

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Während sich beim Geschäft gar nichts tut, ist auf dem Parkplatz allerdings viel los. Offenbar hat der Käufer des Areals sich zunächst einmal darauf fokussiert, die Parkflächen zu vermieten. Daher stehen dort nun viele große Laster und oft auch Container.

Dabei werden Gewerbeflächen in Harburg durchaus gebraucht und ein Leerstand ist ärgerlich. „Wir hatten einmal vorgeschlagen, dort den B-Plan zu ändern“, sagt Harburgs SPD-Chef Frank Richter. Denn aktuell ist ein größeres oder höheres Gebäude an der Stelle nicht zulässig. Ebenso keine weiteren neuen Gebäude. Der Antrag kam in der Bezirksversammlung allerdings nicht durch.

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Neuer B-Plan? Warten auf das Magistralen-Konzept

„Auf jeden Fall ist das Grundstück zu wertvoll, um es nur als Parkplatz zu nutzen“, urteilt Richter. Wohnungsbau hält er allerdings für nicht geeignet. „Eine Bahnlinie hinten, eine hohe Brücke daneben und dann die B73 – das kommt nicht in Frage.“ Aber eine hochwertige gewerbliche Nutzung hält er für möglich und sinnvoll. Der Weg in den Hafen und zur Autobahn ist schließlich kurz.

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Bis hier tatsächlich etwas Neues entsteht, wird es aber wohl noch lange dauern. Denn der Bezirk überplant gerade im Rahmen des Magistralen-Konzepts die gesamte Strecke der 14 Kilometer langen B73 in mehreren Abschnitten. Im dem Zuge wird geprüft, welche Nutzung wo sinnvoll ist. Richter vermutet: „Bis das abgeschlossen ist, wird der Bezirk sicherlich keine einzelnen Anträge zu Straßenabschnitten dort positiv bescheiden.“

Der Käufer des Geländes muss daher mit dem arbeiten, was der B-Plan erlaubt. Und das scheint im Moment die Parkraum-Vermietung zu sein.