Wer am Bahnhof Dammtor mit dem ICE ankommt oder abfährt, der will dort im Regelfall so schnell wie möglich wieder weg: Das von außen schmucke, historische Gebäude ist im Inneren seit vielen Monaten von Leerstand und Baustelle geprägt. Jetzt scheint allerdings tatsächlich langsam Bewegung in die Tristesse zu kommen – sogar bei dem seit Jahren versprochenen Edeka-Supermarkt. Die Bahn nennt zum ersten Mal Gründe für die zuletzt aufgetretenen Verzögerungen.





