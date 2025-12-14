mopo plus logo
Der Bahnhof Dammtor: außen hui, innen pfui!

Der Bahnhof Dammtor: außen hui, innen pfui! Foto: Florian Quandt

  • Rotherbaum

paidLeerstand, Baustelle, Wasserschaden: Jetzt tut sich was an Hamburgs Trostlos-Bahnhof

Wer am Bahnhof Dammtor mit dem ICE ankommt oder abfährt, der will dort im Regelfall so schnell wie möglich wieder weg: Das von außen schmucke, historische Gebäude ist im Inneren seit vielen Monaten von Leerstand und Baustelle geprägt. Jetzt scheint allerdings tatsächlich langsam Bewegung in die Tristesse zu kommen – sogar bei dem seit Jahren versprochenen Edeka-Supermarkt. Die Bahn nennt zum ersten Mal Gründe für die zuletzt aufgetretenen Verzögerungen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

