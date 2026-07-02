Leben wie Udo Lindenberg: Exklusiver Blick in den Möbelverkauf des Atlantic

Das Hotel Atlantic modernisiert Zimmer und Suiten und verkauft seine alten Möbel. Wo die Hamburger sie kaufen können und was besonders beliebt ist.

Ein Stück Atlantic-Hotel für das eigene Zuhause? Diesen Wunsch wollen und können sich gerade viele Hamburger erfüllen: Das Haus renoviert seine Zimmer und Suiten nämlich umfassend und hat die ausgemusterten Möbel an eine Firma abgegeben, die sie aus einer Lagerhalle in Schnelsen heraus verkauft. Eine Kategorie hat es den Interessenten besonders angetan, berichtet die Berliner Unternehmerin Astrid Ehlers der MOPO bei einem Ortsbesuch im Lager.

Die „Twins Company“ von Astrid Ehlers ist richtig groß im Geschäft: Wöchentlich besucht sie deutschlandweit etwa drei bis vier Hotels, die ihre alten Möbel nicht wegschmeißen, sondern an Liebhaber verkaufen wollen, alle aus dem Vier- bis Fünf-Sterne-Bereich. Oft müssen sie sogar Anfragen von Hotels aus Kapazitätsgründen ablehnen. „Jetzt haben wir sechs bis sieben Lkw voll mit Möbeln aus dem Hotel Atlantic abgeholt“, erzählt sie der MOPO in der Lagerhalle in der Flagentwiet 59 in Schnelsen. Das Hotel renoviert derzeit in drei Etappen alle 221 Zimmer und Suiten und möchte mit Blick auf Nostalgie und Umweltfreundlichkeit die alten Möbel nicht wegwerfen, sondern verkaufen lassen.

Verkauf der Atlantic-Möbel: Diese Preise werden jetzt aufgerufen

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Im Rahmen der ersten Verkaufs-Etappe hatte Astrid Ehlers die Möbel noch zu ihrer Firma nach Berlin bringen lassen, um sie von dort aus zu verkaufen. „Dann haben wir festgestellt, dass die Kunden fast ausschließlich aus Hamburg kommen, und mussten etwa 300 Paletten und 500 Pakete zurück in die Hansestadt schicken, was natürlich nicht im Sinne der Nachhaltigkeit war.“ Deshalb nun die Lagerhalle. Online kaufen können Interessenten bereits seit etwa einer Woche, die Möglichkeit zur Abholung gibt es zwischen dem 9. und dem 18. Juli, täglich zwischen 10 und 18 Uhr.

Couch-, Beistell-, Nacht- und Schreibtische in der Lagerhalle an der Flagentwiet 59. Florian Quandt Die Matratzen haben mit 2,10 Metern Überlänge, sind aber dennoch sehr beliebt. Florian Quandt Die Möbel mit diesem Muster sind der Verkaufsschlager. Florian Quandt Die Beistelltische sind mit dünnen Glasplatten belegt. Florian Quandt Diese hohen Lampen sind Designerstücke und kosteten ursprünglich jeweils etwa 900 Euro. Florian Quandt Auf diese Spiegel ist Astrid Ehlers sehr stolz: Sie kommen bei den Kunden extrem gut an. Florian Quandt Kleinere Gebrauchsspuren sind bei 15 bis 16 Jahre alten „Möbeln mit Geschichte“ nicht zu vermeiden. Florian Quandt Diese Vorhang-Sets haben ursprünglich jeweils 1500 Euro gekostet. Florian Quandt

Die Preisspanne ist groß: Einen Nachttisch gibt es bereits für 29 Euro und einen Schreibtisch für 49, Original-Artemide-Designer-Lampen dagegen kosten 299 Euro, genau wie Gardinensets – diese liegen im Originalpreis aber auch bei 1500 Euro und sind außerdem feuerresistent. „Bei Designer-Objekten setzen wir immer etwa ein Drittel des Preises an“, sagt Astrid Ehlers.

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Einige der Möbel haben Gebrauchsspuren, daraus macht sie kein Geheimnis: „Es sind eben Stücke mit Geschichte.“ Genau das reizt auch viele Käufer, unter denen sich Privatpersonen und kleinere Hotels befinden. Besonders beliebt sind laut Ehlers die blau gemusterten Sessel, von denen die meisten bereits ausverkauft sind. Auch die Spiegel mit hochwertigem Holzrahmen kommen gut an.

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„Der Job bereitet mir so viel Freude, weil es keine Verlierer gibt“, so Astrid Ehlers. „Ich liebe es, die Geschichten von den Käufern zu hören, die mit den Grandhotels viel verbinden – zum Beispiel, weil sie dort geheiratet oder einfach eine schöne Zeit verbracht haben. Oft bekommen wir im Nachhinein Fotos und Videos zugeschickt.“ Mehr als die Hälfte der Atlantic-Möbel ist bereits weg, der Rest wartet auf der Webseite der „Twins Company“ auf Käufer.

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Auch den Verkauf im ehemaligen Park Hyatt im Levantehaus hat Astrid Ehlers geleitet – und etwa 2027 kommt ein weiteres Hamburger Spitzenhotel dazu. Welches es ist, darf die Unternehmerin noch nicht verraten.